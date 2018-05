Natante sanitario per 118 al Trasimeno

Una speciale imbarcazione sanitaria, con personale medico, infermieristico e tecnico del 118, è stata attivata al lago Trasimeno per portare soccorso ad abitanti e turisti in caso di malori o incidenti nell'area lacustre, isole incluse.

Il nuovo servizio - organizzato dalla Centrale operativa unica 118 Umbria, con operatori e mezzi della Usl 1 - è attivo dal primo maggio, con la presenza sulle 24 ore di un equipaggio medicalizzato, trasportato da un'imbarcazione, per la gestione di situazioni di emergenza-urgenza.

"Si tratta di una risposta importante - ha sottolineato l'assessore regionale alla Salute Luca Barberini - sia per l'attività ordinaria sia per quella straordinaria, vista la grande affluenza di turisti al Trasimeno. Il nuovo soccorso è stato promosso, in maniera permanente e strutturata, grazie alla collaborazione di Regione, Usl Umbria 1 e 118 regionale per assicurare prestazioni sanitarie efficaci e di qualità su tutto il territorio".