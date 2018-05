Marini, collegate Umbria-Marche con Paese

"Grazie alla programmazione di risorse finanziarie che, finalmente, si sono concentrate in questa parte d'Italia, diventano realtà quelle infrastrutture viarie indispensabili per i collegamenti fra l'Umbria e le Marche e con il resto del Paese, cambiando l'approccio alla mobilità e le prospettive di sviluppo": a dirlo è stata la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, ad Assisi, intervenendo all'iniziativa al Teatro Liryck con cui Anas, durante la tappa umbra del roadshow "Congiunzioni", organizzato per i 90 anni della società, ha presentato il Piano di valorizzazione dell'itinerario della Perugia-Ancona.

"Il piano di valorizzazione turistico-culturale dell'Anas per la Perugia-Ancona - ha sottolineato Marini -, per le opportunità che offre, è un progetto intelligente, che ci interessa in maniera particolare e che ci impegniamo a sviluppare insieme.

L'apertura delle grandi infrastrutture attese da decenni fanno sì che l'Appennino, da barriera, diventi punto di congiunzione".