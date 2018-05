Latitante a Orvieto, arrestato a Catania

(ANSA) - CATANIA, 2 MAG - Il latitante Sebastiano Tripolone, di 37 anni, è stato arrestato da agenti della squadra mobile di Catania a conclusioni di indagini coordinate dalla locale Procura. L'uomo, che stava scontando una condanna a 15 anni e due mesi di reclusione, per associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di rapine, rapina, estorsione, ricettazione e reati in materia di armi, non era rientrato nel carcere di Orvieto dopo avere usufruito, il 19 dicembre 2017, di un un permesso premio di giorni 10 concessogli dal Tribunale di sorveglianza di Spoleto (PG). Tripolone, in seguito ad accertamenti eseguiti da personale della Squadra Mobile della Questura di Catania, è stato bloccato in viale San Teodoro, nel popoloso rione di Librino. E' stato dichiarato in arresto e condotto nel carcere di piazza Lanza. (ANSA).