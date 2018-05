Intesa per cittadella giudiziaria Perugia

Firmato al Ministero di Grazia e Giustizia il protocollo d'intesa per la progettazione tecnica e lo studio di fattibilità per realizzare la cittadella giudiziaria di Perugia nell'area dell'ex carcere.

"Una tappa importante nel percorso, fortemente voluto da tutti i soggetti coinvolti" hanno affermato la presidente della Regione, Catiuscia Marini, e l'assessore regionale alle opere pubbliche, Giuseppe Chianella.

Tra i firmatari del documento, che impegna gli enti coinvolti nel reperimento delle risorse necessarie, oltre alla Regione, i Ministeri di Grazia e Giustizia e delle Attività culturali, l'Agenzia per il Demanio e il Comune di Perugia. Nel sottolineare l'importanza del protocollo Marini e Chianella hanno evidenziato come "la realizzazione della Cittadella giudiziaria di Perugia consentirà di ottenere risultati importanti".