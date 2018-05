In Aula relazione su Umbria mobilità

L'Assemblea legislativa ha discusso e preso atto della relazione che ha concluso i lavori della Commissione d'inchiesta "Gestione delle imprese della mobilità pubblica partecipate dalla Regione Umbria e individuazione delle cause dell'attuale crisi finanziaria di Umbria Mobilità e di altre imprese della mobilità operanti in Umbria" presieduta da Carla Casciari.

Il documento ha ripercorso tutti i passaggi che hanno determinato e accompagnato la costituzione e l'attività di Umbria Mobilità (Rapporti con Roma tpl; le criticità al momento della fusione; il danno da esposizione all'amianto; situazione ex Fcu e contenzioso fiscale; il lodo Cogemar; il Piano di ristrutturazione aziendale).

Dagli interventi dei consiglieri è emerso un generale apprezzamento per il lavoro della Commissione e valutazioni variamente sfumate. Oltre a Casciari hanno fatto parte dell'Organismo i consiglieri Maria Grazia Carbonari (vicepresidente-M5S), Marco Vinicio Guasticchi-Pd, Raffaele Nevi-FI, Attilio Solinas-Misto/Mdp.