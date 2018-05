Ceriscioli, bene Strada di Francesco

(ANSA) - ANCONA, 2 MAG - "Mi complimento per aver scelto di dedicare a San Francesco la strada che unisce Ancona e Perugia.

Questo progetto mette in chiaro una collaborazione nata da tempo perché sono tante le cose in comune tra Marche e Umbria". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ad Assisi, durante il roadshow per i 90 anni di Anas. "Dare il nome del Santo a questo percorso - ha aggiunto Ceriscioli - significa comunicare al territorio la presenza del francescano che ha lasciato tra queste colline tante testimonianze. Sono 17 i luoghi già individuati nelle Marche come tappe di questo percorso, che non è solo spirituale. Questa operazione, che fa parte di una strategia di rilancio delle aree interne, avviene grazie ad Anas che complessivamente nelle Marche ha competenza su 1.200 chilometri di strade e mette a disposizione 22 mila euro per ogni km per interventi ordinari e straordinari. E' un fatto importante perché se si offrono strade sicure i turisti torneranno dando possibilità di crescita e sviluppo".