A Narni 'guadagni' se vai a piedi o bici

(ANSA) - NARNI (TERNI), 2 MAG - Dieci centesimi di euro per ogni chilometro percorso: tanto vale spostarsi a piedi o in bicicletta a Narni, il primo Comune in Italia a promuovere, grazie ad un'app, un'iniziativa che remunera in maniera elettronica gli spostamenti fatti senza l'utilizzo di mezzi a motore.

Con l'obiettivo di abbattere il Co2 il Comune e la start up italiana MoveCoin hanno infatti introdotto un sistema di accumulo di 'denaro green', che permetterà di acquistare biglietti validi su tutti i mezzi pubblici cittadini.

"E' la prima esperienza di questo genere in Italia - ha sostenuto l'assessore comunale all'Ambiente, Alfonso Morelli - e si pone alla pari di importanti iniziative che si stanno svolgendo nelle capitali europee".

Il progetto, lanciato in via sperimentale, ha l'obiettivo di favorire la mobilità dolce. MoveCoin è infatti un'app che ricompensa le persone per ogni chilometro percorso a piedi o in bicicletta.