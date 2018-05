1 maggio, tornano i turisti in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 1 MAG - "I giorni del lungo ponte del primo maggio, per il turismo umbro, sono stati i migliori da dopo il terremoto": lo sottolinea Vincenzo Bianconi, presidente di Federalberghi. "In tutta la regione - spiega - c'è stata una risposta positiva in termini di presenze, in oltre il 90% delle strutture ricettive si è registrata un'occupazione dei posti letto che va dal 75 al 100%". Dopo tanti mesi, spiega, "l'appeal dell'Umbria si è riconsolidato: il nostro essere cuore verde d'Italia, il nostro essere una regione tranquilla e più in generale una terra del buon vivere, torna a farci apprezzare e soprattutto torniamo ad essere un luogo che rientra nei desideri dei viaggiatori e questo non può che farci piacere e ricominciare ad essere ottimisti per il futuro". "Siamo molto condizionati - osserva - dal fattore climatico. In questa primavera non siamo stati molto fortunati, invece nel ponte del 25 aprile il sole ci ha assistito e questo ha un effetto importante sulle presenze". Trend positivo, anche in Valnerina.