1 maggio a Umbertide "per la sicurezza"

(ANSA) - PERUGIA, 1 MAG - Non può esserci modernità, non può esserci industria 4.0, né alcuna possibilità di sviluppo se non si mette prima fine al dramma quotidiano delle morti e degli incidenti sul lavoro, che continuano a ripetersi, anzi tornano a crescere dopo gli anni della crisi: in occasione della Festa dei lavoratori, Cgil, Cisl e Uil dell'Umbria lo hanno ribadito dal palco della manifestazione regionale ad Umbertide: "Vogliamo mandare con forza un messaggio alle istituzioni e alle imprese - hanno detto i tre segretari regionali, Vincenzo Sgalla, Ulderico Sbarra e Claudio Bendini - non è tollerabile che in questo paese ogni giorno tre persone non tornino a casa dal lavoro. Chiediamo interventi concreti ed immediati". In particolare, Cgil, Cisl e Uil dell'Umbria indicano tre priorità: un consistente rafforzamento dei servizi ispettivi; investimenti in formazione, soprattutto nei settori più a rischio; la costituzione di osservatori territoriali.