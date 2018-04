Per commercianti Norcia primo maggio di preoccupazione

I commercianti di Norcia si apprestano a vivere la festa del primo maggio con un sentimento di "forte preoccupazione, perché i weekend e i ponti festivi non bastano a mandare avanti le attività". A dirlo è Alberto Allegrini, ristoratore e responsabile della Confcommercio locale.

"La buona volontà e la vicinanza continua sia del nostro sindaco, Nicola Alemanno, che della presidente della Regione, Catiuscia Marini, sono importanti - ha sottolineato Allegrini con l'ANSA -, ma non sono sufficienti per supplire alle mancanze del Governo centrale. Ci troviamo in presenza di ordinanze che sulla carta prevedono aiuti alle imprese, ma che non trovano riscontro e attuazione nella realtà. Intanto i contatori dei costi di chi è ripartito con la sua azienda ha ripreso a girare, ma i ricavi sono irrisori, pensare di mandare avanti ristoranti e negozi lavorando solo nei fine settimana è follia".