Droga in auto, arrestato su Autosole

Erano nascosti in buona parte in due valigie trovate nel portabagagli, gli oltre 71 grammi di droga, tra marijuana a cocaina, sequestrati dalla polizia stradale di Orvieto ad un quarantatreenne originario di Mazara del Vallo (Trapani), ma residente in Germania, fermato alla guida di un'auto lungo l'A1, nei pressi di Attigliano, e quindi arrestato.

Nessun provvedimento è stato preso invece per un tedesco che era con lui, di 47 anni.

L'Audi A6, con targa tedesca, nella quale viaggiavano i due è stata fermata all'interno di un parcheggio e poi sottoposta a perquisizione, visto che il conducente - sempre in base a quanto riferito - ha mostrato un atteggiamento nervoso. Dentro alle due valigie sono stati in effetti trovati alcuni involucri contenenti la droga, circa 70 grammi di marijuana e oltre uno di cocaina.