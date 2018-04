Approvato piano riparto fondo ecotassa

Tariffazione puntuale, attività per il recupero e riuso dei rifiuti, bonifica di suoli inquinati, manutenzione delle aree naturali protette: sono le principali destinazioni del riparto, per il 2018, del Fondo regionale alimentato dall'ecotassa, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'Ambiente Fernanda Cecchini.

"Due milioni di euro - sottolinea l'assessore - derivanti dal Fondo istituito per favorire la minore produzione di rifiuti e la loro gestione sostenibile. Risorse importanti per la migliore gestione del ciclo dei rifiuti e la tutela ambientale. Il piano di riparto è stato predisposto tenendo conto, in particolare, delle azioni previste dal Programma regionale di prevenzione e riduzione dei rifiuti che individua, tra le misure prioritarie da attuare, l'introduzione di meccanismi di tariffazione puntuale. Per questo finalità abbiamo destinato la quota più cospicua del Fondo, circa 765 mila euro, con cui supportiamo i Comuni più 'virtuosi' nella raccolta differenziata".