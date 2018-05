Ad Assisi roadshow Anas 'Congiunzioni'

Fa tappa ad Assisi il primo e il 2 maggio il roadshow di Anas) "Congiunzioni", che, in collaborazione con la polizia, per celebrare il 90/o anno di Anas e diffondere la cultura della sicurezza stradale.

Il 1 maggio, a bordo del truck, che sosterà in piazza a Santa Maria degli Angeli, i visitatori potranno ripercorrere la storia dei novant'anni dell'azienda attraverso il nuovo Museo virtuale di Anas, il documentario dal titolo "Strade - 90 anni di storia italiana" realizzato da Rai Cultura e il libro fotografico La strada racconta realizzato dall'ANSA. Il truk sarà affiancato dal pullman azzurro della Polizia di Stato intorno al quale sorgerà un vero e proprio villaggio dedicato all'educazione stradale.

Il 2 maggio al teatro Lyrick si terranno incontri didattici dedicati alla sicurezza stradale, una conferenza stampa, un incontro e sul nuovo progetto di valorizzazione degli itinerari spirituali e turistici attraversati dalla Perugia-Ancona che diventerà 'La Strada di Francesco'.