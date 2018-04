A Cascia consegnate tutte le casette

"A Cascia sono state consegnate tutte le 137 casette Sae che erano state richieste per far fronte all'emergenza abitativa post sisma": a dirlo, all'ANSA, è il vice sindaco della città di Santa Rita, Gino Emili.

"Siamo molto soddisfatti di poter dichiarare conclusa, per quanto ci riguarda - ha spiegato Emili -, la fase emergenziale legata alle abitazioni da assegnare agli sfollati, anche se adesso ci resta di completare la fase delle delocalizzazione delle ultime quattro attività produttive".

Delle 137 Soluzioni abitative di emergenza realizzate sul territorio di Cascia, 98 sono state costruite nel capoluogo.