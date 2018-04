Alemanno,basta fake news su Castelluccio

(ANSA) - PERUGIA, 29 APR - "Basta fake news su Castelluccio, da ora in poi il Comune si tutelerà avviando azioni legali contro chi diffonde notizie false come quella che circola sui social e che racconta della costruzione di un ecomostro sul Pian Grande". A sbottare è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno che, all'ANSA, spiega come "non siano più tollerabili esternazioni intellettualmente disoneste come quelle che stanno circolando in questi giorni, sia per quanto riguarda la costruzione del 'deltaplano' a Castelluccio, sia per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto. A questo punto - aggiunge - ci vediamo costretti ad affidare a un legale il mandato di raccogliere notizie e post falsi e agire di conseguenza.

Dobbiamo farlo per tutelare soprattutto la nostra gente che attende di ricominciare a lavorare e vivere dopo oltre un anno e mezzo dal terremoto".