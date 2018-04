Sisma, visite nella Basilica S.Salvatore

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 28 APR - Dentro le rovine del terremoto per ammirare da vicino i resti della basilica di San Salvatore di Campi di Norcia. "Dopo aver completato la messa in sicurezza, sarà possibile organizzare visite guidate all'interno dell'edificio, dove troviamo ancora testimonianze preziose di questa che è considerata una delle chiese più significative e importanti della Valnerina, come ad esempio degli affreschi rimasti miracolosamente in piedi malgrado le ripetute e violente scosse": a dirlo, all'ANSA, è Marica Mercalli, soprintendente alle Belle arti dell'Umbria. "San Salvatore - aggiunge Mercalli - sarà inserita nell'itinerario culturale dei 'Capolavori del '300' di Scheggino".

La particolarità della visita ai resti della chiesa di Campi di Norcia consiste nella "possibilità di entrare proprio all'interno di quel che resta dell'edificio, il primo ad essere stato totalmente sgomberato da tutte le macerie", spiega la soprintendente. La messa in sicurezza sarà del tutto completata nei prossimi giorni.