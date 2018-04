Sanità: le nuove frontiere del trapianto

(ANSA) - PERUGIA, 28 APR - "Entro dieci anni potremmo assistere a un trapianto di organi umani cresciuti all'interno degli animali, come ad esempio i maiali": a dirlo è Angela Simone, giornalista e biotecnologa che, assieme a Valentina Fossati, ha dato vita al volume "Curarsi nel futuro - Come staminali e terapia genica stanno cambiando la medicina", edito da Zanichelli. L'ha detto ieri pomeriggio nel corso della presentazione del libro all'interno dello spazio eventi organizzato dalla "Festa di Scienza e Filosofia" di Foligno. "La medicina rigenerativa - ha aggiunto Simone - sta lavorando agli organoidi che volgarmente chiamiamo pure 'pezzi di ricambio' per la macchina umana, anche se introdurre un organo tridimensionale e renderlo compatibile con l'intero apparato umano non è cosa al momento banale, ma nell'arco di un decennio si può tranquillamente pensare che possa accadere e questo inciderà profondamente - ha sottolineato - sulle comunità e soprattutto sulle future generazioni".