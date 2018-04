Vertici Agea incontreranno Tavolo verde

"I vertici di Agea saranno in Umbria venerdì 4 maggio per incontrare direttamente i componenti del Tavolo Verde e fare il punto sui pagamenti non ancora erogati ai beneficiari delle misure del Programma di sviluppo rurale e sullo stato di attivazione del sistema di pagamenti.

All'incontro parteciperà anche la presidente della Regione, Catiuscia Marini": è quanto rende noto l'assessore regionale all'Agricoltura, Fernanda Cecchini.

"Abbiamo definito insieme al Tavolo Verde e ad Agea questa nuova data, differendo l'incontro di pochi giorni rispetto a quelle precedentemente indicate del 26 e 27 aprile - dice l'assessore in una nota - e decidendo che le associazioni agricole possano allargare la loro delegazione così da poter svolgere un confronto anche tecnicamente consapevole. Abbiamo invitato a partecipare anche i rappresentanti dei cinque Gal dell'Umbria, i Gruppi di azione locale, che attuano la misura per lo sviluppo locale Leader del Psr".