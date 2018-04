Tony Cairoli al "Circuito dei campioni"

Dopo Valentino Rossi, lo scorso anno, un altro mostro sacro delle due ruote, Antonio Cairoli, nove volte campione del mondo Mxgp di cross ha provato i dossi e i tornanti del circuito "Ceccarini" in località la Trogna a Città di Castello, uno dei pochi impianti a livello nazionale riconosciuti dalla Fmi (Federazione motociclistica italiana) ad essere gestito da una associazione, il "Motoclub Ennio Baglioni", divenuta anche proprietaria dell'intera area destinata alle gare. Il campione siciliano della KTM si è presentato di prima mattina ai cancelli dell'impianto, accompagnato dallo staff e dalla moglie, Jill Cox, accolto dai rappresentanti del motoclub, Lorenzo Bassini ed Elio Petricci. "Dopo anni dalla prima volta, coincisa con l'inizio della mia carriera, sono tornato in questo bellissimo impianto gestito in maniera impeccabile dal motoclub Baglioni", ha detto Tony Cairoli, alle prese con un avvincente testa a testa con l'olandese Jeffrey Herlings nel mondiale Mxgp.