Marini e Bassetti aprono Star cup 2018

C'erano anche la presidente della Regione Catiuscia Marini e l'arcivescovo di Perugia, cardinale Gualtiero Bassetti, alla cerimonia di apertura dell'edizione 2018 della "Star Cup", torneo di calcio a 5 che coinvolge oltre 100 squadre, espressione delle parrocchie cittadine.

"Saluto i ragazzi e le ragazze, il cardinale Gualtiero Bassetti, tutti i parroci e il grande mondo degli oratori nel quale crediamo fortemente" ha detto Marini, intervenuta insieme all'assessore Antonio Bartolini. "Crediamo molto - ha aggiunto - nel mondo degli oratori e in questo progetto in particolare, perché promuove lo 'sport di tutti'. Lo sport che si apprende da bambini. Questo è lo sport che fa coesione e che fa solidarietà che fa i valori della comunità. Poi qualcuno di voi sarà anche campione nello sport, ma a noi interessano i campioni nella vita, i ragazzi e le ragazze che nella vita continueranno a fare sport credendo in quei valori profondi che, anche attraverso l'esperienza degli oratori, vengono trasmessi".