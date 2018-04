Lega, su vaccini vittoria del buon senso

Rivendica la "vittoria del buon senso" la Lega Umbria dopo che l'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità una mozione che impegna la Giunta regionale ad attivarsi nei confronti del Governo nazionale al fine di "richiedere una indicazione che possa permettere ai minori non in regola con le vaccinazioni, ma regolarmente iscritti e accettati, di poter giungere a conclusione dell'anno scolastico 2017/2018 senza interruzione della continuità educativa".

Per i consiglieri regionali Valerio Mancini ed Emanuele Fiorini, "ci sono voluti quasi due mesi per far capire alla Pd la scelleratezza della legge sull'obbligo vaccinale". "A nostro avviso - sostengono - non esiste alcuna ragione valida per impedire ai bambini di frequentare la scuola. La presunzione di un partito, così lontano dalle esigenze dei cittadini, trova ancora una volta conferma, in questa triste vicenda".