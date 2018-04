Cittadella giudiziaria Perugia, si firma

(ANSA) - PERUGIA, 27 APR - Sarà sottoscritto il prossimo 2 maggio a Roma il protocollo per la realizzazione della Cittadella giudiziaria nell'ex carcere maschile e femminile di Perugia. A firmare l'atto saranno Regione dell'Umbria, ministero della Giustizia, ministero dei Beni e delle Attività culturali e Turismo e Agenzia del Demanio.

Per il Comune di Perugia sarà presente lo stesso sindaco Andrea Romizi, che oggi al termine della seduta di giunta che ha approvato il testo dell'accordo, ha tenuto a sottolineare l'importanza della collaborazione tra tutti i livelli istituzionali.

Il protocollo prevede, in particolare, l'istituzione di un Tavolo tecnico, composto dai rappresentanti delle istituzioni coinvolte, finalizzato a creare le condizioni necessarie affinché la realizzazione della cittadella avvenga nella maniera più rapida ed efficace.