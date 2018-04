Cede marijuana e viene arrestato a Terni

E' stato sorpreso a cedere marijuana in una piazza del centro città, un tunisino di 19 anni arrestato a Terni, dalla polizia, grazie alla segnalazione di alcuni cittadini. A fermarlo è stata una pattuglia in borghese, che ha notato uno scambio tra il giovane e un altro ragazzo (anche lui straniero), al quale il tunisino ha ceduto una bustina in cellophane, poi risultata contenere una dose.

Durante la perquisizione personale del diciannovenne gli agenti gli hanno trovato indosso altre cinque bustine di marijuana, pronte per essere vendute.

Per il cliente è scattata la denuncia per inosservanza del divieto di dimora a Terni e per non essere in regola con la normativa sugli stranieri. E' stato inoltre segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti.