Riaperta strada 685 tra Umbria e Marche

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 26 APR - È stata riaperta la statale 685 "Tre Valli Umbre" che collega l'Umbria alle Marche tra Norcia e Arquata del Tronto.

Nella prima "finestra" oraria che va dalle 6 alle 8 non sono state molte, stamani, le auto che hanno circolato sul tratto che comprende la galleria San Benedetto e le provinciali 129 "Trisungo di Arquata-Tufo" e 64 "Nursina" e non si sono registrati disagi, come conferma la società Anas all'ANSA.

La statale 685 al momento è percorribile soltanto in determinate fasce orarie, a quella della mattina si aggiunge, nei giorni feriali, quella del pomeriggio che va dalle 17,30 alle 19,30. Nei festivi i tempi di percorrenza si ampliano: la mattina è consentito il transito dalle 8 alle11, nel pomeriggio dalle 16,30 alle 19,30. La galleria e il tratto stradale erano rimasti chiusi dal 30 ottobre 2016, giorno della grande scossa di terremoto che aveva provocato degli ingenti danni all'infrastruttura viaria.