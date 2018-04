Porzi, patto educativo tra famiglie e scuola

"Serve un patto educativo tra famiglie e scuola per riorientare la proposta educativa e formativa in un momento nel quale si registrano comportamenti scollegati, a volte sopra le righe, di cui si macchiano ragazzi, forse neanche consapevoli della gravità delle azioni che compiono": lo ha detto la presidente dell'Assemblea legislativa Donatella Porzi intervenendo sulla legge per la prevenzione del bullismo approvata dall'Aula.

"L'intento - ha spiegato Porzi - non è soltanto di proteggere le vittime, cosa importante e fondamentale perché sappiamo quali siano i segni e i traumi che vengono inflitti a persone che subiscono questo tipo di violenze, ma anche di lavorare su chi si rende attore di un'azione di questo genere. Perché sono comunque soggetti che hanno bisogno del nostro aiuto e del nostro recupero".