Oro Olimpiadi Fisica a studente Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 26 APR - Alessandro Seccarelli, della classe 5F del liceo Scientifico Galeazzo Alessi di Perugia, ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi della Fisica nazionali di Senigallia, laureandosi campione tricolore per il secondo anno consecutivo. Per lui adesso - spiega una nota della scuola - si apre un periodo denso di appuntamenti: è stato infatti selezionato tra gli studenti destinatari di un seminario che si svolgerà a Trieste all'International Centre for Theoretical Physics dal 19 al 26 maggio. Il seminario è in preparazione alle Olimpiadi Internazionali di Lisbona, che si terranno dal 21 al 29 luglio. Nel frattempo rappresenterà l'Italia alle Olimpiadi europee di Mosca dal 28 maggio al 1 giugno. Poi, per "riposarsi" si cimenterà nell'esame di Stato alla Maturità.

"Soddisfattissima" la dirigente scolastica Francesca Volpi.

Nella finalissima di Senigallia c'erano anche altri due studenti dell'Alessi: Tommaso Amico (5E) e Guglielmo Temperini (4F).