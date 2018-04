Morroni consigliere Umbria FI prende il posto di Nevi

Roberto Morroni, 56 anni, è il neo consigliere regionale che da oggi rappresenta di Forza Italia nell'Assemblea legislativa in sostituzione di Raffaele Nevi, eletto alla Camera nelle elezioni del 4 marzo.

Morroni, è nato a Gualdo Tadino il 27 ottobre 1962, laureato in Scienze politiche, svolge la professione di Consulente finanziario. È stato sindaco di Gualdo Tadino dal 2009 al dicembre 2013. Nelle elezioni regionali del 2015 ha ottenuto 1.746 voti, risultando secondo dei non eletti dopo Maria Rosi che ha formalmente rinunciato all'incarico.