Donazione a Endoscopia ospedale Branca

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 26 APR - All'ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino sono state presentate le nuove strumentazioni donate al servizio di Endoscopia dall'Associazione Elba onlus, in memoria di Valerio Tittarelli e Giancarlo Spaziani, deceduti a seguito di un incidente stradale il 23 aprile del 2017.

Le strumentazioni sono state donate grazie ai fondi raccolti dai familiari durante i funerali, per un valore complessivo di 4.500 euro. Nello specifico si tratta di un monitor multiparametrico touchscreen per il monitoraggio della saturazione di ossigeno, della frequenza cardiaca e valori pressori del paziente durante l'esecuzione di esami endoscopici che avvengono in sedazione, e di una pompa di lavaggio che consente il risciacquo del tessuto da trattare endoscopicamente, il cui principale vantaggio è quello di poter essere utilizzata durante la diagnosi e la terapia, eliminando così la necessità di un catetere di lavaggio supplementare.