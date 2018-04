Romizi, 25 aprile festa libertà ritrovata

"La festa del 25 Aprile, è innanzitutto la festa della libertà ritrovata, la festa che ricorda la fine della guerra, la festa di un nuovo inizio per l'Italia e per l'Europa": a dirlo il sindaco di Perugia Andrea Romizi in occasione della festa della Liberazione celebrata a Perugia.

Presenti alla cerimonia il Prefetto di Perugia Raffaele Cannizzaro, l'assessore regionale Antonio Bartolini, e la consigliera Erika Borghesi in rappresentanza della Provincia.

"A quella stagione, ed è questo, credo, il senso più importante della celebrazione, parteciparono - ha detto ancora Romizi - donne e uomini di grande tempra; donne e uomini che hanno dato moltissimo alla nostra comunità, cittadina e nazionale, in termini di impegno e di esempio, spendendosi prima per la libertà e poi per la ricostruzione, mettendo in pericolo la loro vita". E proprio a quelle donne e a quegli uomini, il sindaco ha dedicato le celebrazioni, ricordandoli davanti alla lapide dei caduti al Poligono di Tiro in Borgo XX Giugno.