Più mille giovani a StarCup 2018

(ANSA) - PERUGIA, 25 APR - Saranno 106 le squadre (61 maschili e 55 femminili), con più di mille giovani guidati da 300 "alleducatori" a partecipare dal 27 aprile al primo maggio, presso il centro sportivo di Santa Sabina di Perugia, alla 13/a edizione della "StarCup", torneo di calcio a 5 promosso dal Coordinamento oratori perugini in collaborazione con l'Ufficio diocesano per la pastorale giovanile.

A presenziare al "calcio d'inizio" ci sarà il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve.

"L'evento ha superato ogni più rosea aspettativa e la crescita esponenziale in questi anni ne è la testimonianza" ha spiegato Federico Maria Phellas, del Coordinamento oratori perugini e portavoce della StarCup 2018. "E' proprio la figura dell'alleducatore - aggiunge - a debuttare alla StarCup 2018. E' il risultato della crasi tra le parole allenatore ed educatore e viene utilizzato per esprimere la diversità del torneo che non si ferma solo alle vicende sportive ma punta a un significato più ampio". (ANSA).