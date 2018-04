Giornata sport per attenzione Parkinson

Per l'ottavo anno l'Unione parkinsoniani Perugia ha organizzato una giornata di attività sportiva per richiamare l'attenzione sui malati. La manifestazione si è svolta con il patrocinio del Comune di Perugia e dell'Azienda ospedaliera. Testimonial Leonardo Cenci. Obiettivo degli organizzatori ribadire come si può migliorare la qualità della vita di chi soffre di Parkinson, non solo con le terapie farmacologiche ma adottando sani stili di vita e praticando attività fisica.

Alla manifestazione che si è svolta nell'area di Pian di Massiano hanno partecipato 920 tra atleti (alcuni provenienti da altre regioni) e amatori, un centinaio hanno corso una maratona di 8,7 chilometri mentre la maggioranza è stata impegnata in camminate di sette e due chilometri, oltre che in una prova di mountain bike. "A rendere importante l'evento è stato il lavoro svolto dai volontari dell'associazione a favore dei tanti pazienti" ha detto Elisa Marcaccioli, coordinatrice dell'ottava edizione della manifestazione.