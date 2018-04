Celebrata a Terni Festa liberazione

Celebrato a Terni il 73/o anniversario dalla Liberazione dal nazifascismo.

A palazzo Spada si è svolta la commemorazione alla presenza del prefetto Paolo De Biagi, del commissario straordinario del Comune Antonio Cufalo, del vicepresidente della Regione Fabio Paparelli, del presidente della Provincia Giampiero Lattanzi e della coordinatrice regionale dell'Anpi Mari Franceschini. "La Liberazione - ha detto il prefetto - fu l'inizio di un percorso straordinario che ha portato il Paese ha ad ottenere risultati incredibili. Non possiamo aver perso questo coraggio e nell'Italia di oggi, che vive alcune difficoltà, dobbiamo saper mettere insieme le energie e le forse migliori per riprendere il cammino che è rallentato".

Dopo la commemorazione a palazzo Spada il corteo delle autorità, accompagnato dalla banda Langeli di Cesi, ha raggiunto piazza della Repubblica, ponte Garibaldi e il monumento ai caduti in piazza Briccialdi per la deposizione delle corone.