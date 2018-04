Alemanno, lavorare per risanare ferite

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 25 APR - "Questa del 25 aprile è una data importante per la memoria e per il processo di ricostruzione che ne seguì. Allora come oggi quello della ricostruzione è un tema quanto mai attuale per la nostra terra, duramente colpita dall'evento calamitoso più grave degli ultimi 100 anni": è quanto ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, in occasione della festa della Liberazione. "Abbiamo il dovere di lavorare con determinazione per risanare le ferite inferte e ancora tristemente doloranti" ha aggiunto.

Alemanno ha ricordato che "con la Conferenza dei capigruppo si sta lavorando ad un documento che sintetizzi ciò che riteniamo debba fare al più presto il nuovo Governo, il Parlamento, e il commissario per la ricostruzione". "Con ogni energia stiamo cercando che - ha aggiunto - la nostra comunità continui ad accettare la scommessa di restare qui, nella nostra amata Norcia. Il futuro - ha concluso Alemanno, rivolgendosi ai giovani - si costruisce sulla memoria e può ancora sorridere".