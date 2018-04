Marini,errore cortei separati a Todi

"Avere separato le celebrazioni per il 25 aprile organizzate dal Comune da quelle promosse dall'Anpi è stato un errore grave": lo ha detto la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, Pd, intervenendo a entrambi gli appuntamenti di Todi, la sua città della quale è stata anche sindaco. "Credo - ha aggiunto - che il Comune abbia sbagliato nel negare il patrocinio ma anche nel non trovare una ricomposizione per questa giornata".

"Il 25 aprile - ha sottolineato Marini - deve essere la festa di tutti gli italiani. Il carattere antifascista della Repubblica e una Costituzione che nasce sui valori della Resistenza, sulle culture politiche che hanno messo fine all'occupazione nazista del Paese ma anche al fascismo che ha dominato con una dittatura violenta l'Italia. L'Umbria è la regione degli eccidi e delle formazioni partigiane, quella di tante vittime ed eccidi. E' anche un'Umbria che ha costruito sulle politiche dell'antifascismo la sua rinascita".