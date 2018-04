Turreno 'donato' a Regione e Comune

Sottoscritto l'atto di donazione del Teatro Turreno da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia alla Regione e al Comune. "Consente di procedere speditamente al recupero e alla riapertura di un luogo simbolo della città, contenitore strategico per il rilancio del centro storico, a beneficio dell'intera Umbria" ha spiegato l'assessore regionale alle Risorse patrimoniali, Antonio Bartolini. "Ci aspettiamo ora, come concordato con l'assessore comunale Michele Fioroni - ha aggiunto -, che il Comune dia rapida attuazione alle procedure per la progettazione e l'esecuzione degli interventi". I lavori dovrebbero essere completati nel 2020 per far tornare a uso pubblico l'immobile dall'anno successivo. Bartolini ha preso parte, nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, alla sottoscrizione dell'atto con cui è stata ratificata la donazione con il presidente onorario della Fondazione Carisp Carlo Colaiacovo e l'assessore del Comune di Perugia Michele Fioroni.