Due arresti per furti in casa a Perugia

I carabinieri di Perugia hanno arrestato due albanesi di 33 e 46 anni ritenuti responsabili di avere messo a segno, nel mese di marzo, cinque furti in abitazioni di Ponte San Giovanni, Villa Pitignano e Ponte Valleceppi.

Gli stranieri sono detenuti nel carcere di Capanne. A uno di loro, oltre al furto, vengono contestati anche i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale poiché durante le fasi dell'arresto, davanti a un bar di Ponte Felcino, sono rimasti lievemente feriti due carabinieri.

I furti - è stato riferito durante una conferenza stampa al comando provinciale dell'Arma - sono stati compiuti dal 9 al 22 marzo nel tardo pomeriggio quando i proprietari non erano presenti in casa. Parte della refurtiva - monili in oro, una tv, capi d'abbigliamento e orologi - è stata recuperata in un casolare di Montelaguardia che gli stranieri utilizzavano come rifugio di fortuna.