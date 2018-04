"Castelluccio è tornato a vivere, i lavori per la delocalizzazione delle attività marciano veloci e la gente sta tornando a farci visita e questo per noi è fondamentale": a dirlo è Tonino Conti, uno dei ristoratori in attesa del "deltaplano", ma che nel frattempo è tornato a frequentare quotidianamente il borgo distrutto dai terremoti del 2016. "Dopo un anno e mezzo dal sisma - ha aggiunto - adesso finalmente stiamo assistendo a una serie di opere che ci fanno ben sperare per il futuro".

Sono in corso infatti gli interventi per l'urbanizzazione della struttura che ospiterà i ristoranti. "Mentre - spiega Conti all'ANSA - i caseifici sono stati già installati. Vedere persone al lavoro ci riempie il cuore e se tutto procederà senza intoppi crediamo che per l'estate potremmo riprendere a lavorare, magari non come prima del terremoto, ma comunque saremo in grado di ricominciare con le nostre attività".

Conti lancia quindi un appello a turisti e visitatori: "venite a trovarci numerosi".