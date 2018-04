Accordo per stabilizzare 200 precari sanità

Accordo tra le Usl Umbria 1 e 2, l'Azienda ospedaliera di Terni e i sindacati sindacati della dirigenza e del comparto per la stabilizzazione di circa 200 precari nella sanità. L'intesa è stata siglata, all'ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla, in applicazione della Riforma Madia e sulla base degli atti di indirizzo della Giunta regionale.

A firmare l'accordo i direttori generali della Usl Umbria 1 e 2, Andrea Casciari e Imolo Fiaschini, e il direttore amministrativo dell'Azienda Santa Maria di Terni Riccardo Brugnetta insieme ai rappresentanti dei sindacati delle tre Aziende, che, in un percorso condiviso, hanno stabilito criteri omogenei, in termini di tempi e modalità, per superare il fenomeno del precariato.

"La stabilizzazione degli organici - sottolineano le tre direzioni aziendali in una nota congiunta - produce qualità e consente di capitalizzare le professionalità che negli anni si sono formate in numerosi reparti e servizi, garantendo la continuità organizzativa e assistenziale".