Scontro Anpi-Comune Todi per 25 aprile

E' polemica dopo che il Comune di Todi ha negato all'Anpi patrocinio e utilizzo del logo per le manifestazioni organizzate in occasione del 25 aprile.

Per il sindaco Antonino Ruggiano, Forza Italia, le celebrazioni sono un momento "fondamentale, centrale, per le istituzioni locali, degne del massimo rilievo e solennità". Ma le iniziative "non possono essere organizzate da un'associazione, pur rispettabilissima, che 'invita' il Comune perché questo rappresenta tutti".

Di fatto "gravissimo" ha parlato però la presidente della sezione tuderte dell'Anpi. Per l'associazione si tratta di un "attacco alla storia e alla memoria di questo Paese, un oltraggio alla Costituzione". "Non era mai successo nella storia della città - ha sottolineato - che il Comune si dissociasse dall'Anpi per la celebrazione della Festa della liberazione".