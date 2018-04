Marini, rafforzare amicizia con Betlemme

"Siamo qui per continuare e rafforzare il lavoro di cooperazione e amicizia con la Città di Betlemme. Noi siamo quelli della pace dal basso e come amministratori locali, abituati a fare piccole cose per le persone, continuiamo ad essere convinti che la strada per costruire la pace passa anche attraverso appuntamenti come questo": lo ha detto la presidente della Regione, Catiuscia Marini, intervenendo ad Assisi, alla Conferenza internazionale delle Città italiane gemellate con Betlemme.

Organizzato dal Comune di Assisi a cura dell'Ufficio per il sostegno alle Nazioni Unite, in collaborazione con il Comune di Betlemme, si propone di consolidare le relazioni e la cooperazione tra la città palestinese e quelle gemellate sul territorio italiano, condividendo azioni ed informazioni sui progetti in corso e su quelli futuri.