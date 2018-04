Furgone fuori strada, gravi tre operai

Tre operai hanno riportato gravi lesioni dopo che il furgone sul quale viaggiavano è finito fuori strada, cadendo in una scarpata, mentre percorreva la Terni-Rieti, tra Marmore e Piè di Moggio. Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale.

I tre - trasportati all'ospedale di Rieti - hanno riportato delle fratture, ma non sono in pericolo di vita. Con loro a bordo del furgone c'erano altri tre operai, che hanno subito lesioni meno gravi.

Sul posto, oltre alla polstrada di Rieti e Terni e 118, anche i vigili del fuoco del comando di Terni, che hanno provveduto al recupero del furgone con una gru.