Città Castello avrà piazza Alberto Burri

Città di Castello avrà piazza Alberto Burri. Il primo passo è stato compiuto con il nuovo accordo di programma che la Fondazione Burri ha proposto al Comune che "dirà di sì" ha annunciato il sindaco Luciano Bacchetta.

Bacchetta insieme al presidente della Fondazione Bruno Corà ha presentato il progetto e i tempi di realizzazione. Per il sindaco si tratta di "una svolta epocale per la città, per l'impatto sul fronte culturale, urbanistico e di appartenenza".

Per Corà piazza Burri sarà "un grande magnete per l'arte contemporanea, una calamita mondiale che finanzierà i giovani talenti". "Un centro artistico unico - ha aggiunto - tra tutti quelli che ci sono in Europa. Città di Castello per l'Umbria del 21/o secolo sarà quello che Spoleto è stato nel 20/o".

La piazza pensata da Burri ridisegnerà l'attuale Piazza Garibaldi.