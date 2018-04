Arrestato per mezzo chilo hascisc a casa

Circa mezzo chilo di hascisc, suddiviso in panetti, e 75 grammi di marijuana sono stati sequestrati a Terni ad un quarantanovenne del posto, arrestato dalla polizia nell'ambito di un'operazione della squadra mobile.

Gli agenti - riferisce la questura - hanno notato uno strano via vai di persone sotto l'abitazione dell'uomo, risultato già inquisito in passato per reati in materia di stupefacenti, poi bloccato appena uscito di casa. La perquisizione all'interno dell'appartamento ha consentito di scoprire la droga, oltre a quattro bilancini di precisione e al materiale utile alla preparazione ed al confezionamento delle dosi.

Scoperta anche una serra rudimentale ricavata dentro una cassetta di legno prefabbricata, utilizzata per la coltivazione della marijuana.

L'uomo è stato inoltre denunciato per la detenzione abusiva di 70 munizioni per fucile rinvenute in casa.