Percorso per recupero Basilica Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 20 APR - Potrebbe essere scelto entro un anno il progetto per la ricostruzione della Basilica di Norcia, dedicata a San Benedetto, patrono di Europa, distrutta nel sisma del 2016. E' stato firmato il decreto che costituisce il gruppo di indirizzo - secondo quanto previsto dal protocollo firmato da Mibact, Regione, Comune e Diocesi a febbraio - per decidere i criteri del concorso di progettazione internazionale per la ricostruzione. La commissione sarà presieduta da Antonio Paolucci. Lo ha annunciato Carla De Francesco, segretario generale Mibact, in un incontro organizzato a Milano nell'ambito della Design Week. "E' l'inizio di un percorso - ha detto - molto coraggios". "Quando abbiamo deciso di procedere con il concorso di progettazione in molti hanno pensato che volessimo fare cose strane - ha aggiunto - invece ci saranno dei paletti molto precisi e in primo luogo la nuova costruzione dovrà tenere conto che ci si trova in una zona sismica".