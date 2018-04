Camminata su tracce antichi pellegrini

(ANSA) - PERUGIA, 20 APR - Una passeggiata lungo l'antica via Romano-Lauretana, da Silvignano a Eggi. Domenica 22 aprile si tiene la sesta tappa della camminata sulle tracce degli antichi pellegrini che percorrevano la via di origine medievale che collegava Roma a Loreto lungo la direttrice Spoleto-Camerino-San Severino. Questa sesta tappa si volge su un tracciato di 9 chilometri con un dislivello in salita 290 metri e un dislivello in discesa 560 metri per un tempo medio di percorrenza di 4,30 ore.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 8.15 a Spoleto in piazza Polvani (antistante la stazione ferroviaria). Alle ore 8.30 partenza in bus navetta per Silvignano. A Eggi pranzo alla Sagra de "Li Strangozzi co' li Sparici". Il rientro a Spoleto è previsto alle ore 17. Prenotazioni entro le ore 19 di venerdì 20 aprile, all'Ufficio Informazioni e Accoglienza turistica di Spoleto.

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto di recupero e valorizzazione del percorso a cura dell'Università di Camerino.