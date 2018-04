Alemanno, piazza sia come la conoscevamo

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 20 APR - "Confido in un progetto che possa restituirci piazza San Benedetto esattamente così come siamo sempre stati abituati a vederla": è quanto ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, nel corso del suo intervento al Fuorisalone di Milano, nel corso della presentazione della protocollo di intesa con cui si apre il percorso della gara internazionale di progettazione per il recupero della Basilica.

"La ricostruzione di San Benedetto - aggiunge il sindaco, parlando all'ANSA - va oltre il semplice ragionamento attinente la ricostruzione generale post sisma. La Basilica è un qualcosa che coinvolge nei sentimenti più profondi l'intera comunità ed è per questo che vogliamo organizzare a Norcia uno o più momenti di ampia partecipazione, proprio per dare modo alla nostra gente di esprimersi e confrontarsi anche in presenza della commissione tecnica nominata".