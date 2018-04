Paparelli, anno rinascita turismo umbro

(ANSA) - PERUGIA, 19 APR - "Gli ultimi dati relativi ai flussi turistici dei primi mesi del 2018 mostrano una sostanziale ripresa del turismo in Umbria, con una crescita complessiva di +26% di arrivi e +2% presenze": lo ha affermato il vice presidente della Giunta regionale dell'Umbria e assessore al Turismo Fabio Paparelli. "Per un lungo periodo gli effetti del terremoto hanno condizionato l'Umbria, ma ormai da settembre scorso stiamo registriamo un incremento importante", ha detto. "Il 2017 - ha osservato - per il turismo è stato l'anno di assestamento, il 2018 sarà quello della rinascita. Con soddisfazione accogliamo il dato complessivo registrato nei mesi di gennaio e febbraio 2018 con 176.736 arrivi e 403.854 presenze, evidenziando anche un tasso di occupazione medio delle camere maggiore rispetto al passato. Al netto del cratere, le tre maggiori performance vengono realizzate dall'Eugubino, dall'Assisano e dall'Orvietano, con percentuali di crescita rispetto al 2017 che vanno dal 35% al 46% in più".