Nuova rotatoria a Strozzacapponi

(ANSA) - PERUGIA, 19 APR - "La rotatoria è parte integrante di un percorso molto più vasto ed importante che riguarda l'intera Strada Pievaiola e dà attuazione concreta al protocollo d'intesa sottoscritto nel 2013 da Regione Umbria, Provincia di Perugia ed i Comuni di Perugia, Corciano, Magione, Panicale, Piegaro, Paciano e Città della Pieve". Così l'assessore regionale alla viabilità, Giuseppe Chianella, intervenuto all'inaugurazione della rotatoria a Strozzacapponi nel comune di Perugia, intersezione della strada regionale 220 "Pievaiola" con la strada provinciale n. 318/2 (via Luigi Einaudi) e le strade comunali via Malanotte e via del Giglio. I lavori erano stati originariamente consegnati nell'estate 2016 ma, dopo il fallimento dell'impresa esecutrice all'inizio del 2017, è stato necessario riaffidarli alla ditta seconda migliore offerente, con nuova consegna nel marzo 2017 ed i nuovi termini di realizzazione "che sono stati perfettamente rispettati" - ha aggiunto l'assessore.