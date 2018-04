Malattie infettive, conferenza a Orvieto

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 19 APR - Le recenti emergenze infettive che si sono verificate sul territorio nazionale, in particolare l'epidemia di Chikungunya, i casi di malaria, l'epidemia di influenza aviaria da nuovi virus, hanno posto in evidenza l'importanza di essere informati e preparati, ma anche di considerare il contesto nazionale in funzione di una condivisione delle conoscenze tra i settori medico-veterinario e della promozione di collaborazione e integrazione per definire strategie di intervento integrate e "OneHealth".

In questo quadro e con questo obiettivo Cersal (Centro di Ricerca e formazione per la Salute unica e l'Alimentazione), Regione Umbria, Azienda Usl Umbria 2, in collaborazione con la Scuola di Amministrazione Pubblica di Villa Umbria, promuovono ad Orvieto, nella sede del Centro Studi a Palazzo Negroni il 3 e 4 maggio prossimi con orario 9-17, il corso di formazione "Malattie infettive emergenti e riemergenti" che vedrà la presenza dei massimi esperti nazionali.