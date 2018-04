Alemanno, quando riapre la Tre Valli?

(ANSA) - PERUGIA, 19 APR - "Serve una data certa per la riapertura della statale 685 Tre Valli Umbre che collega l'Umbria alle Marche attraverso la galleria San Benedetto, non possiamo più perdere tempo": a dirlo, attraverso una nota del Comune di Norcia, è il sindaco Nicola Alemanno, che non partecipa, per altri impegni istituzionali, alla riunione in prefettura ad Ascoli Piceno, dove si discute, appunto, della pianificazione della viabilità tra le due regioni. "Rispettiamo l'impegno ed il lavoro profuso da tutti gli attori riguardo questa vicenda - afferma il sindaco - consapevoli del complesso quadro normativo di riferimento comunque ben noto sin da subito, quindi, anche a coloro che erano preposti a stilare un cronoprogramma che ne dovesse tener conto, così come note erano tutte le implicazioni legate alle caratteristiche geo-morfologiche ed atmosferiche del territorio". "Il nodo della riapertura della galleria di Forca Canapine - conclude - è quanto mai centrale per la ripresa del tessuto socio-economico del territorio".